Ульяновск, , 19:29 — REGNUM В Законодательном собрании Ульяновской области сегодня, 17 декабря, на заседаниях всех пяти комитетов обсудили изменения, которые вносятся в бюджет региона на 2019 года. Он возрастёт более чем на полмиллиарда, сообщается на сайте парламента.

Областной бюджет-2019 увеличивается почти на 556 млн рублей за счёт собственных доходов. Расходы возрастут почти на 1,69 млрд рублей, из них около 1 млрд рублей будет направлено на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы.

«Таким образом, по итогам 2019 года потребность будет полностью закрыта», — говорится в сообщении.

Значительная сумма (почти 438 млн рублей) предусмотрена на реализацию мер социальной поддержки льготным категориям граждан, молодым семьям, педагогам, медработникам и пенсионерам.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам изменений в октябре доходы областного бюджета на 2019 год спрогнозированы в размере 62,2 млрд рублей, расходы — 62,3 млрд рублей, дефицит не изменился и составил 7,2 млн рублей.

Что касается 2020 года, доходы казны сформированы в размере 67,038 млрд рублей, расходы прогнозно составят 67,938 млрд рублей.