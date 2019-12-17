Москва, , 19:29 — REGNUM Освобождение малоимущих семей от НДФЛ могло бы привести к благоприятному эффекту для экономики, хотя этот вопрос достаточно сложен. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 декабря заявил министр экономического развития России Максим Орешкин на «открытом диалоге» в Совете Федерации.

«Я считаю, что такая мера будет очень позитивна для экономики», — заявил Орешкин.

Соответствующий вопрос о целесообразности отмены НДФЛ для наименее обеспеченных граждан министру задала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Сначала Орешкин заявил, что это «очень тяжёлый вопрос», но в рамках блиц-опроса Матвиенко потребовала короткого ответа.

Сама спикер Совфеда поддерживает эту идею.

«Надо всё просчитать, не скатываться к популизму, но, мне кажется, это такое разумное предложение, потому что понятно, разница в уровнях доходов среди бедных и богатых очень высока», — указала она.