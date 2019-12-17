Москва, , 19:18 — REGNUM Распределение частных капиталовложений в российской экономике крайне затруднено. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 декабря заявил министр экономического развития России Максим Орешкин на «открытом диалоге» в Совете Федерации.

«У нас металлурги, нефтяники, удобренщики зарабатывают очень хороший денежный поток, а инвестиции требуют в ряде других секторов. Не работает финансовый рынок, не работает переток средств между этими секторами», — заявил Орешкин.

Он отметил, что по этому поводу разрабатываются ряд решений, которые вскоре будут объявлены.