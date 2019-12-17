Душанбе, , 19:02 — REGNUM В Таджикистане намерены увеличить количество добычи угля подземным способом. В частности, для этого «Шахта Фон-Ягноб», «Дион ангишти Точикистон», «Кудрат-2010» и департамент добычи угля «Таджикского металлургического комбината» приобрели карьерную технику и необходимое оборудование на 43,2 млн сомони или 4,5 млн долл., сообщили в министерстве промышленности и новых технологий страны.

В первую очередь речь идёт о буровых установках для шахт. В ведомстве ожидают, что по итогам 2019 года на шахтный способ придётся 5,5% от всего объёма добытого в Таджикистане угля.

Пока же за 11 месяцев года таджикские горняки добыли на 9 месторождениях 1,9 млн тонн угля. Половину этого объёма обеспечила «Шахта Фон-Ягноб», принадлежащая ТАЛКО.

Практически весь произведённый уголь, а именно около 1,8 млн тонн, поставляется на ТЭЦ «Душанбе-2». На экспорт направлено 16 тысяч тонн: основная часть (13 тыс. тонн) экспортирована в Пакистан, и 3 тыс. тонн поставлено в Узбекистан.

Напомним, что на протяжении последних четырёх лет Таджикистан планомерно увеличивает добычу угля. С 2014 по 2018 год зафиксирован двукратный рост.

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