Москва, , 19:01 — REGNUM В Налоговый кодекс РФ желательно внести поправку, которая снизит налогообложение доли прибыли, направляемой на обучение сотрудников. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 декабря заявил министр экономического развития России Максим Орешкин на «открытом диалоге» в Совете Федерации.

«У нас в Налоговом кодексе есть вычет, связанный с обучением сотрудников. Он очень сильно лимитирован с точки зрения того лимита, процента прибыли, который можно направлять на эти цели и которые выводятся из-под налогообложения», — заявил Орешкин.

«Можно посмотреть по отдельным направлениям, по отдельным отраслям, по отдельным компаниям… этот лимит повысить и посмотреть, насколько это будет работать. Дать возможность предприятиям больше инвестировать в своих сотрудников, потому что сейчас на инвестициях в своих сотрудников компании платят свои налоги», — подчеркнул он.