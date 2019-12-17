Берлин, , 18:55 — REGNUM Американские санкции против компаний, задействованных в проекте «Северный поток — 2», могут помешать прокладыванию труб на участке в Дании, пишет 17 декабря BILD.

Отмечается, что введение санкций Берлин ожидает уже на будущей неделе. Власти Германии собираются ответить на этот американский шаг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, германские парламентарии 12 декабря призвали правительство ответить американцам на санкции. Предлагается ввести пошлины на американский СПГ.

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