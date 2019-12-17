Москва, , 18:45 — REGNUM Россия недостаточно активно вкладывается в большие инфраструктурные стройки и сейчас необходимо ускорить работу по целому ряду проектов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 декабря заявил министр экономического развития России Максим Орешкин на «открытом диалоге» в Совете Федерации.

«Я постоянно отстаиваю идею увеличения инфраструктурных расходов», — заявил Орешкин.

«Нам надо начинать те стройки, которые у нас застряли в этом году — из крупных объектов это платная трасса Москва — Казань, ВСМ и так далее. Истории на продвинутой стадии, передержанные, их надо запускать. У нас несмотря на то, что доля расходов на инфраструктуру будет расти, у нас с 2013—2014 годов сильно упали. Сейчас начинаем восстанавливать, но это всё равно уровень недостаточный. Нужно увеличивать, наращивать», — указал Орешкин.