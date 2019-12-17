Москва, , 18:32 — REGNUM Над законопроектом о защите и поощрении капиталовложений требуется провести большую работу, чтобы не навредить действующим режимам государственно-частного партнёрства и концессионным соглашениям. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 декабря заявил министр экономического развития России Максим Орешкин на «открытом диалоге» в Совете Федерации.

«Когда в правительстве рассматривали, договорились, что основную работу здесь проведём в изменениях ко второму чтению этого законопроекта. Наша позиция в том, что ГЧП и концессии из этого документа должны быть исключены», — заявил Орешкин.

Он согласился с мнением ряда сенаторов, что в документе нужно урегулировать все варианты господдержки, поскольку в текущей редакции потенциальное регулирование несёт финансовые риски для нынешних ГЧП и концессий. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко также добавила, что беспокойство по поводу будущего закона выражали ряд губернаторов.

Министр пообещал, текст законопроекта будет серьёзно переработан перед вторым чтением.

«Не имеет смысла принимать документ, который работать не будет, приносить пользы не будет, а только приносить разрушения существующему механизму», — указал он.