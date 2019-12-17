Москва, , 18:19 — REGNUM Для каждого из 10 регионов с низким уровнем регионального развития вскоре будут готовы индивидуальные программы, которые поспособствуют выравниванию инвестиционных условий в субъектах. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 декабря заявил министр экономического развития России Максим Орешкин на «открытом диалоге» в Совете Федерации.

«Сейчас эту финальную стадию мы пройдём, финансирование определится и по всем этим программы есть сформированные. Будем работать. Если решится, то уже в начале следующего года посмотреть, как это продвигается», — заявил Орешкин.

Он отметил, что регионы находятся в неравных конкурентных условиях, связанных с тарифообразованием — например, существует значительный разрыв между Иркутской областью и Тывой в силу различия в тарифах по электроэнергии.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что процесс выравнивания условий идёт с большим трудом, и в Курганской области достичь результата в этом отношении удалось лишь «в ручном режиме». Она также призвала продолжить работу по выравниванию конкурентных условий в регионах.