Санкт-Петербург, , 18:21 — REGNUM В Петербурге восемь компаний при содействии чиновников организовали картель в сфере социального питания. К такому выводу пришли в управлении Федеральной антимонопольной службы по региону. Решение Санкт-Петербургское УФАС огласило во вторник, 17 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Речь идет о компаниях «Артис-Детское питание», «База Мария», «Лимак-Нева», «СПб Спец Строй», «Евроспецсервис», «Специализированная торговая компания», «НУР», «Невская дистрибьюторская компания». Все они нарушили законодательство о защите конкуренции, утверждают в УФАС. Причем сделали они это при содействии администрации Колпинского района и юридического бюро «Авангард», которые тоже нарушили закон. Материалы антимонопольщикам передали из полиции.

Как установили в УФАС, перечисленные компании разделили районный рынок оказания услуг детского питания в 2016—2018 годах. Всего в деле фигурирует 29 конкурсов с ценой контрактов более 650 млн рублей. Из них на сентябрь 2018 года участникам картеля было оплачено почти 455 млн рублей.

«Документация составлялась таким образом, что победить могли только заранее известные участники. Только у победителя имелись в наличии необходимые протоколы испытания товаров, а также требуемое подтверждение репутации. Для создания видимости конкуренции на торгах имелось и несколько «организаций поддержки», которые были строго распределены по победителям и закупкам. По результатам конкурсов победители и «организации поддержки» заключали договоры на оплату юруслуг с «Авангардом», — объяснили в УФАС.

Руководитель управления ФАС Вадим Владимиров объяснил, почему для его структуры это дело является очень важным — ответчики уже находятся под следствием в рамках статьи 178 УК РФ.

«Обычно Санкт-Петербургское УФАС передает материалы антикартельного дела на возбуждение уголовного. Здесь же уголовное дело было возбуждено до антимонопольного, и это свидетельствует не только о тесном взаимодействии наших структур, но и о возросшем интересе правоохранителей к такому виду нарушений», — считает Владимиров.

Напомним, 18 октября 2019 года УФАС Петербурга был выявлен картель на «снежном рынке» при проведении 39 торгов за 2016−2019 года на общую сумму превышающую 24 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: УФАС Петербурга назвало самые «картелизированные» сферы экономики