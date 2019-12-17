Вильнюс, , 18:14 — REGNUM С середины 2020 года при любой регистрации автотранспортных средств в Литве собственники должны будут уплачивать разовый налог на выброс CO2, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Такое решение сегодня, 17 декабря, принял парламент Литвы. Это будет касаться не только новых автомобилей, впервые регистрируемых в Литве, но и, например, при смене собственника транспортного средства.

Размер налога рассчитывается по специальной формуле и зависит от количества выбросов вредных веществ в атмосферу. Для разных автомобилей с разным уровнем загрязнения он будет составлять от порядка 30 до 550 евро. Власти надеются пополнить бюджет за счёт этого налога суммой в 10 млн евро в 2020 году и по 20 млн евро все последующие годы.

Критики закона утверждают, что налог изменит ситуацию на автомобильном рынке и будет способствовать дальнейшему старению парка в Литве — собственники автомобилей будут «выжимать» все ресурсы из своих нынешних машин, чтобы при покупки следующей не платить разовый налог.