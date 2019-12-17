Лондон, , 18:01 — REGNUM Мировые цены на нефть растут, нефть марки Brent достигла сессионного максимума и движется к $66 за баррель, 17 декабря передает агентство Reuters.

К настоящему моменту февральские фьючерсы Brent подорожали на 47 центов (0,72%), до $65,81 за баррель. Февральские фьючерсы WTI подорожали на 50 центов (0,83%), до $60,64 за баррель.

Рост нефтяных цен обеспечивают как ожидаемые сокращения добычи стран ОПЕК и России, так и объявленная на прошлой неделе предварительная торговая сделка между США и Китаем.

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