Москва, , 17:55 — REGNUM Регистрация самозанятых привела к «обелению» ряда экономических ниш, их выводу из теневого сектора. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 декабря заявил министр экономического развития России Максим Орешкин на «открытом диалоге» в Совете Федерации.

«Более 300 тыс. самозанятых сейчас зарегистрировано в 4 пилотных регионах. Расширяется проект с 1 января и затем с 1 июля планируется к распространению на территорию всей страны», — заявил Орешкин.

Действительно, есть определённые ниши: люди, которые ранее находились в теневом секторе сейчас выходят, обеляются. Это на самом деле очень правильная тенденция», — подчеркнул он.