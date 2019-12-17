Симферополь, , 17:56 — REGNUM Доходы крымского бюджета за 11 месяцев 2019 года составили 150 млрд рублей. Об этом 17 декабря заявила заместитель председателя Совета министров РК — министр финансов Ирина Кивико.

«Доходы республики преодолели отметку в 150 миллиардов, или почти 83% годовых назначений. Собственные доходы при этом составили около 40,8 миллиарда, или более 27% общего объёма поступлений крымской казны», — отметила Кивико.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты Госсовета Крыма приняли во втором чтении проект бюджета республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Объём доходов и расходов на 2020 год вырос с 183,3 млрд рублей до 185,2 млрд рублей.

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