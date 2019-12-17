Москва, , 17:46 — REGNUM Правительство России должно лучше согласовать государственные программы с национальными проектами. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 декабря заявил министр экономического развития России Максим Орешкин на «открытом диалоге» в Совете Федерации.

«Нацпроекты — с одной стороны одна из ключевых историй текущей деятельности правительства. Но при этом надо понимать, что только 10% бюджета. И мы видим, что не весь бюджет ориентирован на достижение национальных целей развития, на решение проблем, связанных с экономическим ростом, с уровнем социального развития, регионального развития», — заявил Орешкин.

«Будем двигать в сторону интеграции системы госпрограмм и национальных проектов, упрощения этой управленческой системы и нацеливания на конкретные результаты», — подчеркнул министр.