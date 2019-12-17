Москва, , 17:36 — REGNUM Россия достигла серьёзных успехов в улучшении административных процедур. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 декабря заявил министр экономического развития России Максим Орешкин на «открытом диалоге» в Совете Федерации.

«Мы довольно серьёзно продвинулись в улучшении административных процедур за последние годы. Этому свидительство — рост России со 120 до 28 места в рейтинге DoingBusiness», — заявил Орешкин.

В то же время остаются серьёзные рудименты в регулировании, которые приносят только «головную боль».

«Весь следующий год будет идти работа по переработке более 7000 подзаконных актов и даже будем смотреть на целесообразность 200 видов федерального надзора. Эта система очень разрослась, большое число ведомств, больше число документов. Весь следующий год придётся на то, чтобы всю эту систему привести в нормальное состояние. Создано десятки рабочих групп», — подчеркнул он.