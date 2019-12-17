Москва, , 17:26 — REGNUM Сокращение мировых темпов роста негативно отразилось на динамике экспорта России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 декабря заявил министр экономического развития России Максим Орешкин на «открытом диалоге» в Совете Федерации.

«Это тоже влияет на нас. Если посмотреть показатели нашего экспорта, мы видим, что рост здесь только в реальном выражении 1%, мы видим проблемы с поставками удобрений, продукции обрабатывающей промышленности. Спрос, особенно в Европе, слабее, чем он был раньше», — заявил Орешкин.