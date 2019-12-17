Москва, , 17:22 — REGNUM Не только Россия, но и многие динамично развивающиеся страны Азии в 2019 году демонстрируют не очень хорошие показатели. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 декабря заявил министр экономического развития России Максим Орешкин на «открытом диалоге» в Совете Федерации.

«На самом деле если посмотреть, и в азиатских странах в этом году не всё так хорошо, как было последние 5−7 лет. Если посмотреть на Индию, то в Индии два последних месяца отрицательные темпы роста промышленного производства», — заявил Орешкин.

Мировую экономику серьёзно «потрепали» торговые войны и другие обстоятельства, отметил министр.

«В этом году мировая экономика растёт самым слабым темпом с 2009 года, с Мирового финансового кризиса», — подчеркнул он.