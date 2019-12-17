Москва, , 17:17 — REGNUM Россия смогла не скатитьсяя в рецессию, но низкие темпы экономического роста неприемлемы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на «открытом диалоге» с министр экономического развития России Максимом Орешкиным в Совете Федерации.

«Вот мы недавно встречались с представителем парламента Вьетнама… Меня вот всё задевает: темпы роста 6−7% ежегодно все последние 10 лет. Объём взаимного товарооборота с Китаем — 120 млрд, с США — 100 млрд, с Евросоюзом — 60 или 80. Не будем называть цифру с Россией», — заявила Матвиенко.

Она отметила, что все с надеждой смотрят на правительство и «ключевое» министерство экономического развития, которое определяет идеологию экономического развития, стратегию экономического развития.

«Безусловно хорошо, что мы не скатились в рецессию. Что всё-таки скромный, но экономический рост прогнозируется по итогам этого года. Но он, конечно, никого не может устроить и нужны неординарные решения», — заявила Матвиенко.