Москва, , 17:15 — REGNUM Цен производителей промышленных товаров в России в ноябре снизились на 0,8%, а в годовом выражении — на 3,9%. Такую предварительную оценку приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В частности, как сообщается, в ноябре цены на янтарь снизились на 34,3%, доменный железорудный агломерат — на 15,0%, необогащённую товарную железную руду — на 9,0%. При этом цены на регазифицированный и сжиженный природный горючий газ выросли на 26,6%, соль — на 15,1%.

Также снизились цены на отдельные виды нефтепродуктов: судовое топливо подешевело на 34,2%, топочный мазут — на 22,6%, строительные нефтяные битумы — на 9,5% нефтяные парафины — на 6,6%, нефтяной кокс — на 5,8%, прочие нефтяные газы, не включённые в другие группировки — на 9,2%.

В то же время выросли цены нанекоторые виды неметаллической минеральной продукции. Так, огнеупорные изделия подорожали на 8,7%, стеклянная посуда для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей и ампулы из стекла — на 6,1%, стеклопакеты — на 5,3%, стекловолокно — на 4,5%.