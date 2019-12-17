Париж, , 17:10 — REGNUM Во Франции управление по финансовым рынкам (AMF) наложило штраф на информагентство Bloomberg за публикацию ложных данных о финансовом состоянии французской строительной компании Vinci, что спровоцировало падение акций этой компании на 18% и потери в €6 млрд.

По решению властей Франции, агентство Bloomberg оштрафовано на €5 млн.

Ставшая поводом для наказания публикация была сделана сотрудниками французского бюро Bloomberg 22 ноября 2016 года со ссылкой на пресс-релиз, якобы полученный от пресс-службы компании Vinci.

В частности, Bloomberg сообщил об отставке финансового директора Vinci за выявленные аудиторами нарушения в бухгалтерской отчетности.

Эти данные были растиражированы десятками СМИ, после чего акции компании Vinci упали на 18,8% с потерей €6 млрд рыночной стоимости компании.

И хотя последовавшее опровержение со стороны руководства Vinci остановило обвал, акции к концу торгового дня не успели полностью компенсировать потери.

Представители Bloomberg уже заявили о намерении опротестовать это решение французского управления по финансовым рынкам.

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