Курган, , 17:07 — REGNUM В Курганской области за 10 месяцев 2019 года объёмы экспорта продукции агропромышленного комплекса составили $19,1 млн. Это на 52% больше к уровню 2018 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального департамента АПК.

Основными экспортёрами сельскохозяйственной продукции в Зауралье являются ООО «Компания «Фруктолайн», «Торговый Дом Стандарт», ООО «Саф-Нева», АО «Кургансемена», ЗАО «Сады Зауралья», ООО «Племзавод Махалов», АО «Шадринский КХП» и другие.

Сельхозпродукция АПК Курганской области поставляется в 17 стран мира. Основными импортёрами являются Казахстан и Китай. В 2019 году из Зауралья впервые совершена поставка в Иран — отгружено 1300 тонн зерна.