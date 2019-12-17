Ульяновск, , 17:01 — REGNUM В Ульяновске власти и депутаты предлагают расширить льготы пенсионерам в части проезда на общественном транспорте. Парламентарии предлагают за счёт регионального бюджета обеспечить бесплатный проезд пенсионерам. Ульяновский губернатор Сергей Морозов, в свою очередь, предлагает мэрии города сделать бесплатным проезд на электротранспорте. Остаётся открытым вопрос, кому в итоге придётся расплачиваться за инициативу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

17 декабря глава региона Сергей Морозов по итогам встречи с членами областного Совета ветеранов заявил, что «внёс предложение расширить льготу и рассмотреть Совету ветеранов совместно с мэрией Ульяновска возможность предоставления права бесплатного проезда ветеранам и пенсионерам на городском электротранспорте». Об этом губернатор сообщил на своей странице в «Фейсбуке». Напомним, в столице ходят как троллейбусы, так и трамваи.

Однако инициативнее губернатора оказался депутатский корпус Ульяновска: в октябре в городской думе предложили коллегам из Законодательного собрания предусмотреть средства в областной казне на бесплатный проезд в общественном транспорте для всех пенсионеров. Речь идёт о сумме, превышающей 400 млн рублей.

В случае принятия решения остаётся открытым вопрос, за чей счёт — региональной казны или муниципального бюджета — будет реализована данная инициатива.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Ульяновской области ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить на городском, пригородном и межмуниципальном пассажирском транспорте. Это решение принято в рамках празднования в 2020 году 75-летия Победы. Льготой смогут воспользоваться инвалиды и участники Великой Отечественной войны, солдаты последнего военного призыва, жители блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники фашизма и их сопровождающие.