Симферополь, , 17:01 — REGNUM В 2019 году «Крымский региональный фонд развития промышленности» профинансировал четыре предприятия на общую сумму в 58 млн рублей. Об этом на пресс-конференции в Симферополе 17 декабря рассказал директор фонда Алексей Воробьёв.

«Одно из предприятий, которые мы профинансировали, занимается производством металлоконструкций, второе — производством кабельно-проводниковой продукции. Ещё одно предприятие взяло займ для производства консервных банок. Четвертое предприятие занимается производством плёнки, полимерных изделий — они приобрели оборудование, которое позволит им производить сырьё для себя», — пояснил Воробьёв.

Он напомнил, что «Крымский региональный фонд развития промышленности» выдаёт кредиты от 5 до 20 млн рублей на срок до пяти лет под 5% годовых. При этом первое время предприятия выплачивают только проценты по кредиту.

Как сообщало ИА REGNUM, для льготного кредитования предприятий полуострова в 2020 году «Крымский региональный фонд развития промышленности» запросили из федерального бюджета 250 миллионов рублей.

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