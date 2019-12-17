Москва, , 16:53 — REGNUM Итоги первой Олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).Junior (входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей»), подведены в Москве 17 декабря.

Победителями стала 61 команда — 221 участник. Наибольшее количество победителей — в Московской области (21), Санкт-Петербурге (19) и Удмуртской Республике (16), — рассказал журналистам заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков.

Олимпиада Кружкового движения НТИ. Junior в 2019—2020 учебном году впервые проводилась Кружковым движением НТИ в партнерстве с АНО «Россия — страна возможностей», «Платформой НТИ» и «Российской венчурной компанией».

«Всего заявки на участие в соревнованиях подали 22 838 школьников из 84 регионов России (13 864 мальчика — 60,7% и 8 974 девочки — 39,3%). Наибольшую активность на этапе заявок проявили Московская (6 378 участников), Нижегородская (2 289) и Новосибирская области (2 112), — рассказал на пресс-конференции заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков, — В первом туре школьники выполняли задания онлайн. По итогам заочного тура в финал вышли 1200 участников. В тройке лидеров по количеству финалистов оказались: Московская область (83), Новосибирская область (63) и Санкт-Петербург (53). Победителями стала 61 команда — 221 участник».

Заключительные туры прошли с 23 ноября по 15 декабря в 16 городах России: в Королеве Московской области, Иркутске, Ижевске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Екатеринбурге, Москве, Новосибирске, Волгограде, Якутске и Ярославле, Казани, Великом Новгороде, Владивостоке, Санкт-Петербурге и Уфе.

Школьники-финалисты состязались по пяти направлениям. В треке «Технологии для человека» командам предстояло при помощи датчиков считать параметры человека и на основе полученных данных запрограммировать робота. Участники направления «Технологии для виртуального мира» создавали «виртуальную личность» с индивидуальными особенностями — полом, возрастом, словарем, биографией, внешними данными и т.д.

В финале по «Технологиям для космоса» команды должны были осуществить сборку контейнера полезной нагрузки спутника-кубсата и запрограммировать электронику для поддержания жизни «биовещества». Авторы заданий по «Технологиям для среды обитания» предложили школьникам разработать «умный пешеходный переход», управляющий транспортным потоком, а в треке «Технологии для мира роботов» — сконструировать устройство автоматического захвата для перемещения грузов с помощью дрона.

Как сообщил лидер рабочей группы Кружковое движение НТИ Дмитрий Земцов, победители-семиклассники смогут попасть в финал Олимпиады Кружкового движения НТИ для 8−11 классов, пройдя всего один отборочный этап — победа в ней дает 100 баллов ЕГЭ по одному из предметов. Все победители юниорского трека также получат приглашения на форум «Россия — страна возможностей», который пройдет в 2020 году, и образовательные мероприятия Кружкового движения.

«Олимпиада Кружкового движения НТИ проходит пятый год, но мы впервые решили провести соревнования среди учеников 5−7 классов и попали в точку. Темпы развития новых технологий ставят очень высокую планку требований к специалистам будущего, поэтому необходимо выявлять талантливых молодых людей и начинать работу с ними уже в средних классах школы. Сейчас можно с уверенностью сказать, что проект стартовал успешно: школьники и их родители проявили огромный интерес к новой олимпиаде, финалисты показали блестящие результаты, поэтому Олимпиада Кружкового движения НТИ. Junior будет проводиться и дальше», — заявил лидер рабочей группы Кружковое движение НТИ Дмитрий Земцов.

«В 2020 году мы планируем увеличить количество площадок, но важно не просто проводить финалы в разных городах, а формировать региональные экосистемы подготовки будущих технологических лидеров, — отметил президент Ассоциации участников технологических кружков Алексей Федосеев, — Первым регионом, где удается выстроить системную работу, становится Московская область, и такой комплексный подход отразился на позициях региона в первой Олимпиаде Кружкового движения НТИ. Junior: Подмосковье стало лидером и по заявочной активности, и по числу финалистов, и по количеству победителей. Также мы планируем изменить подход к олимпиаде с тем, чтобы и соревнования, и подготовка к ним стали единой образовательной программой, которая глубже погружает школьников в тематику НТИ».