Москва, , 16:40 — REGNUM Правительство Российской Федерации расширило список запрещенных ко ввозу в Россию товаров, произведенных на территории Украины. Соответствующее постановление за подписью председателя правительства России Дмитрия Медведева опубликовано сегодня, 17 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, что в рамках ответных санкций на ограничительные меры экономического характера, введенные против России властями Украины, официальная Москва также ответила ограничительными мерами экономического характера. В частности, был запрещен ввоз с Украины широкого ряда товаров, а также запрещен экспорт на Украину некоторой российской продукции.

Теперь список запрещенных к ввозу в Россию товаров с Украины расширен.

Согласно постановлению, в него добавлены: крахмал кукурузный, глюкоза, фруктоза, глюкозно-фруктозные сиропы, мальтодекстрин и сироп мальтодекстрина, воздуховоды медицинские, трубки медицинские из поливинилхлорида, силикона или другого полимерного материала, спринцовки из поливинилхлорида и ряд других медицинских товаров.

Также ко ввозу запрещены: радиаторы для центрального отопления с неэлектрическим нагревом и их части, котлы центрального отопления, части насосов жидкостных.

Кроме того, запрещен ввоз макулатуры.