Симферополь, , 16:45 — REGNUM Для льготного кредитования крымских промышленных предприятий запросили из федерального бюджета 250 миллионов рублей. Об этом на пресс-конференции в Симферополе 17 декабря рассказал директор НКО «Крымский региональный фонд развития промышленности» Алексей Воробьёв.

«Мы привлекаем финансирование из федерального бюджета в размере 250 миллионов рублей. Ожидаем одобрения заявки в Москве», — отметил Воробьев.

По его словам, предприятия Крыма подали заявки в фонд на сумму 507 миллионов рублей.

«Финансирование проектов ведется в порядке очередности, никаких других приоритетов не установлено», — добавил Воробьёв.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году промышленные предприятия Крыма получат субсидии на возмещение затрат, связанных с правовой охраной средств индивидуализации. Помимо этого шесть крымских промышленных предприятий получили на модернизацию в 2019 году почти 30 миллионов рублей.

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