Санкт-Петербург, , 16:40 — REGNUM Совет директоров единственного генподрядчика строительства петербургской подземки — ОАО «Метрострой» — утвердил нового руководителя взамен арестованного Николая Александрова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 17 декабря в компании.

Тоннель метро Metrostroy-spb.ru

Собрание совета созвали 17 декабря по инициативе комитета имущественных отношений Петербурга, который тоже является акционером компании. Временным руководителем «Метростроя» был утвержден Сергей Харлашкин, глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры администрации Санкт-Петербурга.

В должность Харлашкин вступает с 19 декабря 2019 года. Уже через два месяца, 20 февраля 2020 года, будет созвано внеочередное общее собрание акционеров компании — прийти они должны лично, чтобы решить вопрос о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа и образовании нового единоличного исполнительного органа ОАО «Метрострой».

Добавим, в Смольном пока не утвердили исполняющего обязанности главы КРТИ взамен Сергея Харлашкина.

Читайте также: Глава петербургского «Метростроя» Александров встретит Новый год в СИЗО

Напомним, генерального директора «Метростроя» Николая Александрова арестовали по делу о растрате не менее 178 млн рублей. Он пытался добиться домашнего ареста или залога в 25 млн рублей, но не смог на суде четко назвать свои ежемесячные доходы. Николай Александров «унаследовал» руководство «Метростроем» в 2017 году от своего отца, Вадима Александрова, который фактически возглавлял компанию с 1991 года.

Сейчас Николаю Александрову вменяют часть 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение, растрата или хищение в особо крупном размере»). По версии следствия, он с подельниками похитил средства компании через фиктивный контракт на поставку щебня при строительстве Фрунзенского радиуса петербургского метро, открытие станций которого постоянно откладывалось, но состоялось в начале октября 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Совет директоров «Метростроя» Петербурга выберет нового руководителя