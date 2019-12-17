Рига, , 16:35 — REGNUM Количество письменной корреспонденции в Латвии ежегодно сокращается. Об этом, как пишет портал bb. lv, сообщил председатель правления государственного акционерного общества «Latvijas pasts» Марцис Вилцанс.

«Темпы падения почтовой переписки в Латвии идентичные мировым, — сказал он. — Этот поток иссекает со скоростью 10 — 12% в год».

По его словам, в «латвийском случае» эта тенденция накладывается на общее сокращение населения. Тем не менее прибыль Латвийской почты выросла за год на 18,7% и составила 2,011 евро.