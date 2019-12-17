Ашхабад, , 16:23 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов во время правительственного совещания поручил руководству регионов полностью завершить хлопкоуборочную кампанию до 25 декабря. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Также Бердымухамедов распорядился к этой дате полностью рассчитаться с хлопкоробами за урожай, и после этого начать подготовку к предстоящему в 2020 году севу хлопчатника, картофеля и овощебахчевых культур.

Подводя итог, туркменский лидер акцентировал внимание на значении развернутых в агропромышленном комплексе Туркмении реформ и отметил необходимость практического применения в сельхозпроизводстве научно обоснованных методов и новых технологий.

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