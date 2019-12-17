Симферополь, , 16:22 — REGNUM Уровень безработицы в Крыму в ноябре вырос на 15,5% по сравнению с октябрём. Об этом 17 декабря ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Крымстата.

«Численность зарегистрированных безработных, состоявших на учёте в Центре занятости населения, в течение ноября 2019 года увеличилась на 15,5% по сравнению с октябрём 2019 года и составила 5004 человека», — отметили статистики.

По данным специалистов, заявленная работодателями потребность в работниках на конец ноября снизилась почти на 9% по сравнению с октябрём и составила более 14 тысяч человек, из них по рабочим профессиям — 7,5 тысячи человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее и. о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в Севастополе по сравнению с другими регионами очень низкий процент безработицы — 0,3%.

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