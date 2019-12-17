Чебоксары, , 16:05 — REGNUM В Чувашии заявляют о «положительной динамике» по погашению долгов обанкроченного ГУП «Чувашавтотранс». В регионе считают, что смогут снять задолженность по зарплате перед 595 работниками в январе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы республики по итогам заседания межведомственной комиссии.

По данным государственной инспекции труда Чувашии, на 1 декабря 2019 года долги по выплате заработной платы сохраняются в 14 организациях, при этом наибольшая задолженность сохраняется в «Чувашавтотрансе», где зарплату не могут получить 595 работников предприятия.

Региональные власти отмечают, что зарплатные долги планируется погасить за счёт реализации выставленного на торги имущества. В настоящее время заключены договоры купли-продажи имущества предприятия на общую сумму 125,5 млн рублей.

Премьер-министр Чувашии Иван Моторин подчёркивает, что «положительная динамика есть»:

«Ориентировочно в январе задолженность будет погашена».

Как сообщало ИА REGNUM, ГУП «Чувашавтотранс» (подведомственное минтрансу Чувашии предприятие) было единственным государственным перевозчиком, обслуживая около 260 маршрутов, включая междугородние и межобластные. Предприятие признано банкротом в сентябре 2018 года.

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