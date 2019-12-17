Ставрополь, , 16:06 — REGNUM В Ставропольском крае завершилась реконструкция участка региональной трассы Ставрополь — Тоннельный — Барсуковская протяженностью 7 км. Работы на этом объекте стали последними в текущем году в рамках реализации в регионе нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги», сообщили ИА REGNUM 17 декабря в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта края.

Специалисты уложили новый асфальт, укрепили обочины и земляные откосы специальной георешеткой, которая не позволит грунту сползти на дорогу. На завершающих этапах рабочие установили новые дорожные знаки, освещение и барьерное ограждение.

Отмечается, что разметку дорожники нанесли из термопластика — более долговечного материала, а для лучшей видимости линий в него добавили светоотражающие компоненты. Всего на реконструкцию этого участка в рамках нацпроекта было выделено около 190 млн рублей.

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