Москва, , 16:03 — REGNUM В России могут изменить правила выдачи ипотеки. Так, уже с 1 июля 2020 года Банк России планирует установить дифференцированные надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. По данным регулятора, эти меры позволят снизить стимулы у банков выдавать кредиты неблагонадёжным заемщикам, а также увеличат запас капитала на покрытие убытков в ситуациях, «способных вызвать снижение доходов населения и цен на недвижимость». Об этом говорится в докладе Центробанка, опубликованном 17 декабря на сайте регулятора.

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Как пояснили в ЦБ, эти надбавки будут зависеть от показателя долговой нагрузки заёмщика и отношения величины основного долга к рыночной стоимости предмета залога. В дальнейшем Банк России будет периодически пересматривать эти значения.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года глава крупнейшего российского коммерческого банка — Сбербанка — Герман Греф заявил, что в России наступает «золотое время» для получения кредита на жильё. По его словам, сейчас в стране нет сильной закредитованности граждан и никакого ухудшения на рынке ипотеки не предвидится, напротив, спрос будет только расти.

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