Ярославль, , 16:02 — REGNUM Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин обратился к руководству «Сбербанка России» в связи с размещением в селе Вятское нового офиса банка, который портит исторический облик села. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного.

Офис Сбербанка в Вятском Уполномоченный по правам ребенка в ЯО

Как пишет омбудсмен, офис разместили в «20-тонном грузовом контейнере». Между тем Вятское является первым членом ассоциации «Самые красивые деревни России», а недавно было включено в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Неприглядное здание разместилось в непосредственной близости от художественной Галереи им. Н. А. Некрасова и культурно-образовательного центра.

«Данный факт портит облик села и демонстрирует гражданам и, в первую очередь детям, неподобающее отношение к культуре и истории. Дети видят, как слова расходятся с делом. Детям врать нельзя!» — отметил в своем письме Михаил Крупин.

Уполномоченный по правам ребенка указывает, что этот факт расходится с провозглашаемыми компанией ценностями, которые направлены на социальное развитие регионов страны. Для Вятского фактором социального развития стало как раз возрождение культурных ценностей и сохранение уникального архитектурного облика.

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