Москва, , 16:02 — REGNUM Рынок энергоносителей сохраняет равновесие немногим ниже $66 по марке Brent, ощущая равное влияние «бычьих» и «медвежьих» факторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Перенос тяжести на чаше весов может произойти не ранее 00:30 по мск 18 декабря, когда Американский институт нефти (API) представит оценку изменения коммерческих запасов по итогам прошедшей недели при условии.

До этого момента можно ожидать сохранения сложившегося статус-кво при условии, что текущее умеренное понижение фьючерсов на американские индексы не перерастет в нечто большее, когда начнется регулярная сессия на Уолл-стрит в 17:30 по мск.

Аналитики ожидают сокращения запасов от API и от минэнерго США, которое представит свои цифры18 декабря. На предыдущей неделе коммерческие запасы сырой нефти неожиданно увеличились на 822 тыс. баррелей, однако на этой неделе они могли сократиться на 1,92 млн баррелей.

Если данные по запасам не «подкачают», может появиться для этого более весомый фактор — голосование по импичменту Трампа в нижней палате Конгресса. Попытка отстранения от власти может ввести в ценообразование рынка новый фактор — потенциальный риск прихода в Белый дом кого-то из демократов.

Шансы могут возрасти в случае, если им удастся увеличить доверие избирателей, когда они будут выставлять президента в невыгодном свете. Поддержка расположена на уровне в $64,50», — считает эксперт.

Читайте также: Нефть получает положительные импульсы