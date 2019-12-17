Москва, , 15:55 — REGNUM Валютная пара доллар/рубль 17 декабря растет после существенного падения накануне. Однако, если взглянуть на общую картину, очевидно, что формируется боковик, валютная пара пытается укрепиться на новом уровне — в районе 62,50, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Стабилизация курса обусловлена спадом эйфории после заявлений Вашингтона и Пекина о достижении торговых договоренностей. При этом детали сделки пока не были представлены, а, как известно, дьявол кроется в мелочах.

Не исключено, что в договоре найдутся «тонкие места», которые в дальнейшем могут снова обострить отношения между странами.

16 декабря стартовал российский налоговый период. Он окажет поддержку национальной валюте.

Однако, учитывая приближение рождественского периода, на мировых рынках, а следом и на отечественных активность торгов будет снижаться, поэтому до конца 2020 года, вероятно, текущие цены сохранятся», — считает эксперт.

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