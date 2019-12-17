Санкт-Петербург, , 15:55 — REGNUM Ленинградская область вошла в пятерку регионов с минимальными рисками для инвесторов по итогам рейтинга «Эксперт РА». Об этом сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

В рейтинге использовались статистические данные по состоянию на 1 января 2019 года.

Ленинградская область заняла пятое место по показателю «инвестиционный риск», что говорит о том, что в области минимальные риски в финансовой сфере среди всех субъектов РФ. Также среди составляющих инвестиционного потенциала региона отмечается его инфраструктурная обеспеченность.

«В рейтинге отмечается финансовая стабильность Ленинградской области. Наша последовательная работа над снижением кредитной нагрузки на бюджет, сокращением госдолга дает свои результаты. Бизнес приходит в Ленинградскую область, развивает здесь свои производства, а наша финансовая уверенность дает нам возможность поддерживать инвесторов с помощью налоговых льгот и субсидий для малых компаний», — прокомментировал итоги рейтинга глава региона Александр Дрозденко.

В областном правительстве также отметили, что высокий уровень инвестиционной привлекательности Ленинградской области по итогам прошлого года отмечен и в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.

«Ленинградская область впервые вошла в десятку наиболее привлекательных для инвесторов субъектов РФ и заняла 9 место. В 2018 году вложения в экономику составили 466,9 миллиардов рублей», — добавляют власти региона.

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Рейтинговое агентство «Эксперт РА» — крупнейшее в России международное рейтинговое агентство, которое ежедневно составляет рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России на основе официальной информации Росстата и статистики федеральных ведомств: Минфина, Банка России, Минсвязи, МВД и Минприроды.