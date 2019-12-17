Тбилиси, , 15:54 — REGNUM Внедрение новой «квартирной политики» в министерстве обороны Грузии 17 декабря анонсировал глава военного ведомства Ираклий Гарибашвили. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Министерство обороны Грузии начинает осуществление новой квартирной политики», — рассказал о планах министр обороны.

Он сообщил, что будут приняты меры для того, чтобы военнослужащим грузинской армии было проще приобрести квартиру. Чтобы жилплощадь доставалась военным дешевле, решено изменить доли софинансирования ее покупки, теперь солдату или офицеру нужно будет покрывать не 60, а 50% от стоимости жилья. Также планируется снизить себестоимость квартир за счет того, что из будут строить не частные фирмы, а строительные компании министерства обороны.

Гарибашвили отметил, что новая программа будет утверждена, и процесс станет необратимым. Также он обещал новых улучшений в данной сфере.