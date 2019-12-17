Ульяновск, , 15:47 — REGNUM В Ульяновской области «гаражная амнистия» может стать бессрочной. Соответствующие изменения, которые предлагается внести в региональные законодательные акты, были одобрены сегодня, 17 декабря, на заседании профильного комитета Законодательного собрания региона, сообщается на сайте парламента.

Речь идёт о законодательных актах, которые регулируют вопросы бесплатного предоставления гражданам земельных участков под гаражами и индивидуальными жилыми домами. С 1 января 2020 в регионе прекращают своё действие два закона. Первый предусматривает возможность предоставления членам ГСК в собственность неделимого земельного участка при условии, что гаражи построены до 25 октября 2001 года. Другой закон предоставлял право на бесплатное оформление земельного участка, на котором расположен индивидуальный жилой дом: при условии, что заявитель в нём проживает постоянно, а сам дом — единственный.

Согласной новой редакции, предлагается снять ограничения по срокам действия нормативных актов, то есть сделать их бессрочными. Что касается «гаражной амнистии», то это связано с тем, что в настоящее время 43 ГСК успели в установленном порядке зарегистрировать свои права на земельные участки — а всего их 500. В числе основных причин называют «денежный вопрос» для постановки на кадастровый учёт и необходимость обращения для этого всех членов ГСК, что на практике сделать в короткие сроки затруднительно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с 2016 года запущена «гаражная амнистия», которой воспользовались 6 280 членов 43 гаражно-строительных кооперативов и узаконили свою собственность за земельные участки под гаражные боксы. Всего зарегистрировано «30% собственников гаражей и 15−20% — земли». По расчётам властей, экономический эффект составил 33 млн рублей.