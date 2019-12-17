Берлин, , 15:43 — REGNUM Немецкая автокомпания BMW объявила о прекращении продаж и производства некоторых мощных моделей M-серии. Об этом сообщает пресс-служба баварской компании.

В сообщении говорится, что причиной остановки производства стало неправильная установка жгута проводов коробки передач. Такое расположение прокладки жгута проводов коробки передач может стать причиной повреждения некоторых компонентов трансмиссии, а это в свою очередь может привести к короткому замыканию и к самопроизвольному переключению коробки передач в нейтральное положение.

Для решения данной проблемы специалисты компании заменят жгут проводов коробки передач и перепроложат его в более безопасном месте.

Также сообщается, что в феврале 2020 года компания отправит владельцам проблемных машин уведомления об отзыве и предложит обратиться к местным дилерам для устранения данной проблемы.

Напомним, в начале декабря 2019 года в РФ стартовали продажи немецкого автомобиля X6 BMW нового поколения. Он был официально представлен еще в июле текущего года. Тогда же автокомпания объявила и рублевые цены на авто. Самая дешёвая версия Х6 в России будет стоить 5,42 млн рублей.

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