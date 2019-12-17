Москва, , 15:32 — REGNUM Самоходная пушка 2С7М «Малка» — одной из самых мощных самоходных пушек в мире, самых тяжелых и самых дальнобойных. После публикации в СМИ о её испытаниях это уже не будет являться военной тайной, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

«При таких характеристиках модернизация пушки стала в какой-то части вынужденной, вызванной необходимостью импортозамещения отдельных частей и агрегатов, ранее поставлявшихся украинскими предприятиями.

Теперь после произведенного замещения комплектующих продукцией отечественных производителей и успешно проведенных испытаний, выпуск этих мощных пушек больше нем зависит от поставок из сопредельного государства — Украины, с которым у России пока складываются неоднозначные отношения», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, директор компании «Уралтрансмаш» (входит в «Уралвагонзавод» Ростеха) Дмитрий Семизоров заявил, что в России заканчивают модернизацию одной из самых мощных пушек в мире — 2С7М «Малка».

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