Москва, 17 декабря 2019, 15:32 — REGNUM Самоходная пушка 2С7М «Малка» — одной из самых мощных самоходных пушек в мире, самых тяжелых и самых дальнобойных. После публикации в СМИ о её испытаниях это уже не будет являться военной тайной, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.
Как сообщало ИА REGNUM, директор компании «Уралтрансмаш» (входит в «Уралвагонзавод» Ростеха) Дмитрий Семизоров заявил, что в России заканчивают модернизацию одной из самых мощных пушек в мире — 2С7М «Малка».
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