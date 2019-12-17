Ульяновск, , 15:30 — REGNUM В Ульяновске муниципальную похоронную службу привлекли к ответственности за несанкционированную свалку отходов на погосте. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства природы и цикличной экономики в Ульяновской области.

В ведомстве отмечают, в ходе совместной проверки с представителями природоохранной прокуратуры инспекторы обнаружили несанкционированную свалку отходов на территории Северного кладбища в Ульяновске. В результате МБУ «Городская специализированная похоронная служба» и должностное лицо привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ («Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе отходов производства»).

В минприроды отмечают, что юрлицо оштрафовано на 100 тыс. рублей, должностное — на 10 тыс. рублей. Кроме того, по итогам проверки потребовали ликвидировать свалку.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Димитровграде Ульяновской области вступило в законную силу решение суда об обязании администрации создать новое кладбище на 2580 мест. Это связано с тем, что единственное действующее городское кладбище площадью 35,6 га практически заполнено. Данное захоронение действует с 1980 года.

Читайте также: Новый погост создадут в Димитровграде Ульяновской области