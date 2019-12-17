Киев, , 15:36 — REGNUM Переплата Украины за природный газ, поступающий в страну посредством так называемого реверса из Европы, составила около $1,5 млрд за пять лет. Об этом заявил депутат Верховной рады Андрей Деркач 17 декабря на пресс-конференции в Киеве.

Он назвал подсчёты экспертов самыми скромными и отметил, что большая часть названной суммы досталась организаторам схемы, а также, вероятно, чиновникам «Нафтогаза». Под видом так называемого «европейского газа» «Нафтогаз» покупает российский газ, возвращаемый чаще всего из-за границы со Словакией.

Деркач уточнил, что с 2015 по 2018 год тысяча кубометров газа в Европе стоила в среднем около $210, а «Нафтогаз» покупал её за $245. С июля 2018 года по апрель 2019 года переплата и вовсе составила $50 с тысячи кубометров.

Парламентарий добавил, что российский газ продают в основном украинские компании, связанные с руководством «Нафтогаза». Они получают прибыль, прикрываясь энергонезависимостью от России и пользуясь покровительством США, что стоит рассматривать как измену государству.

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