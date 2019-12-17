Минск, , 15:19 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба России располагает информацией о желании белорусского ОАО «Гомельтранснефть Дружба» увеличить на 16,6% тариф на услуги по транспортировке российской нефти по магистральным нефтепроводам, расположенным на белорусской территории. Об этом 17 декабря заявили представители российского ведомства.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии выступает стороной в переговорах по величинам индексации тарифов, российская сторона представлена ФАС. В российском ведомстве отметили, что изменения тарифов на услуги по транспортировке нефти по белорусским магистральным трубопроводам обосновывают транспортные компании. Если же компании не достигнут договоренности, то этот вопрос будет рассмотрен ФАС и МАРТ не позднее 15 января.

Ранее на эту тему: Транснефть не будет плясать в угоду официальному Минску

«В случае отсутствия договоренности по величинам индексации тарифов между ФАС России и МАРТ Республики Беларусь, указанные тарифы индексируются в размере среднегодового индекса потребительских цен на 2020 год (3,8%), установленного параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, увеличенного не более чем на 3%, а именно на 6,8%», — сообщило российское ведомство.

Также читайте: Белоруссия предложила учесть в тарифе возможные потери от «грязной нефти»