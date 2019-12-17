Ульяновск, , 15:19 — REGNUM В Сенгилеевском районе Ульяновской области частная компания оштрафована на 500 тыс. рублей за срыв срока проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В ведомстве по итогам проверки установили, что в конце 2018 года региональный Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса заключил с компанией «Контраст-2» договор, предусматривающий капитальный ремонт кровли многоквартирного дома в Сенгилее по улице Советская, 5.

«Вместе с тем выяснено, что в определенный указанным соглашением срок (до 25 декабря прошедшего года) соответствующие работы выполнены не были. Более того, капитальный ремонт до сих пор не завершен», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ («Действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом»). В ведомстве отмечают, что коммерческая структура оштрафована на 500 тыс. рублей, а её руководитель — на 48 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области могут ввести административную ответственность за нарушение сроков предоставления краткосрочных планов в рамках региональной программы капремонта. С этой инициативой выступила прокуратура региона, ссылаясь на срыв реализации программ капитального ремонта. Так, в 2018 году муниципальные краткосрочные планы были приняты с опозданием на 11 месяцев.

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На 1 ноября 2019 года региональная программа капитального ремонта 2017−2018 годы выполнена на 90,4%.