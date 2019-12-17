Москва, , 15:18 — REGNUM Закон о продлении заморозки накопительной части пенсий в условиях повышения пенсионного возраста — это ещё одна попытка сэкономить, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Плеханова Фарида Мирзабалаева, комментируя заморозку накопительной части пенсий в очередной раз.

«Предполагается, что таким образом появятся 2 трлн руб. В последующие годы перечисляемые в Пенсионный фонд России (ПФР) средства будут тратиться на выплаты нынешним пенсионерам.

Заморозка на один год, по оценкам, может сэкономить 634,8 млрд руб. Действующая пенсионная система нуждается в существенной реформе — сокращении численности работающих в этих структурах, организации более прозрачной системы контроля за накоплениями, усилении контроля за расхищениями средств ПФР.

Обсуждаются меры по сокращению бедности, а на практике получается — принимаемые нормативные акты усиливают дифференциацию.

Давно назрела необходимость введения прогрессивной шкалы налогообложения на доходы населения. Богатые слои населения должны нести большую нагрузку по наполнению бюджета», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, подписан федеральный закон, предусматривающий продление «заморозки» накопительных пенсий ещё на два года (до 2021 года включительно).

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