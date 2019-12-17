Абакан, , 15:18 — REGNUM Новый авиамаршрут Абакан — Кызыл — Абакан вводится в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Авиарейс начнёт работу с 27 января 2020 года. Уточняется, что билеты стоимостью от 2495 до 3385 рублей уже поступили в продажу. Рейсы будут выполняться авиакомпанией «КрасАвиа» три раза в неделю на самолёте Л-410.

Новый авиамаршрут будет субсидируемым по линии федерального бюджета. Время полёта — 80 минут.

На сегодняшний день из аэропорта «Абакан» можно улететь в Красноярск, Новосибирск, Норильск, Томск, а также в Москву и Утапао (Таиланд).

Напомним, город Кызыл — столица Тувы.

Как сообщало ИА REGNUM, Петрозаводск и Мурманск свяжет авиасообщение.