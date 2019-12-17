Ростов-на-Дону, , 15:08 — REGNUM В бюджете Ростова-на-Дону на 2020 год заложены средства, которые получат студенты-медики. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат городской думы Сергей Смирнов («Единая Россия»).

«6,7 млн рублей впервые пойдут на стипендии студентам-медикам, чтобы подготовить новые кадры в поликлиниках и горбольницах», — написал народный избранник.

ИА REGNUM напоминает, что в сентябре 2019 года сообщалось о том, что укомплектованность ростовских медучреждений врачами составляет 67,2%, а средними медицинскими работниками — 63,1%. Особенно город-миллионник нуждается в участковых терапевтах и врачах скорой медицинской помощи. Проблема была признана и на региональном уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, доходы бюджета Ростова-на-Дону в 2020 году планируются в размере 33,2 млрд рублей, расходы — 34,8 млрд рублей.

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