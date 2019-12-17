Ростов-на-Дону, , 14:58 — REGNUM На заседании Ростовской-на-Дону городской думы принят бюджет на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов. Об этом сообщил депутат Сергей Смирнов («Единая Россия»), передаёт ИА REGNUM.

Главный финансовый документ областного центра принят со следующими показателями: доходы — 33,2 млрд рублей, расходы — 34,8 рублей, дефицит — 1,6 млрд рублей.

Как уточняет народный избранник на своей странице в Facebook, 14,5 млрд рублей будет направлено на сферу образования. Деньги пойдут на завершение строительства трёх детских садок и работы над возведением ещё трёх объектов дошкольного образования. Два из них планируется построить в микрорайоне Левенцовский, один — в районе Ростовского моря.

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